Karabük\'te Otomobil Şarampole Uçtu: 1\'i Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar-Karabük kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki 34 SL3762 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile H.Ş., M.Ö.Ş. (9) ve H.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK