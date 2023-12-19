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Karabük'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru, 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Semih Cansız, Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memurluğu yapmaktaydı.

Karabük\'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti
19.12.2023 - 18:19,
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Karabük'ün Yenice ilçesinde arızalanan otomobiline bakmak için indiği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan infaz koruma memuru, 34 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Kasım akşamı Karabük- Zonguldak karayolu Gökbel mevkiinde meydana gelen kazada, Yenice istikametine seyir halinde olan Semih Cansız (34) idaresindeki 67 DH 790 plakalı otomobil, arıza yaptı. Arızaya bakmak için otomobilinden inen Semih Cansız'a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Cansız, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memurluğu yapan Semih Cansız, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te trafik kazasında yaralanan infaz koruma memuru hayatını kaybetti - Son Dakika


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