Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice- Zonguldak kara yolu Ibrıcak Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BHY 654 plakalı otomobil, yolda telef halde bulunan çakala çarpmamak için manevra yaptığı sırada Tayfun B. idaresindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonete çarptı. Daha sonra arkadan gelmekte olan Bilal Karakayalı idaresindeki 61 ACR 354 plakalı otomobilinde kamyonete çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Ercan, Sıdıka, Gülay, Abdulkadir Onat, Yusuf Akbıyık, Zekiye ve Nurullah K. yaralanırken, 61 ACR 354 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Turhan Karakayalı olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil ve kamyonetteki yangına itfaiye ekipleri müdahalede edilirken yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.