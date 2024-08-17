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Karabük Valisi Yavuz: "Yangın 40 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor"

Karabük'teki orman yangınına 205 personel müdahale ediyor

KARABÜK - Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ilçesinde çıkan orman yangının 40 hektarlık alanda devam ettiğini açıkladı.

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 29 saattir sürüyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Vali Mustafa Yavuz ve AK Parti Milletvekili Cem Şahin ile bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere konuşan Vali Yavuz, dün başlayan orman yangının gece boyunca devam ettiğini belirterek, "Aslında rüzgarın etkisini yitirdiği saatlerde kısmen yavaşladı ama rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden hareketlendi. Özellikle yangının engebeli, sarp bir arazide olması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklar yaşıyoruz" dedi.

"Yangın 40 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor"

Dün yangının başladığı saat itibariyle 75 araç ve 205 personelle yangına canla ve başla müdahale edildiğini ifade eden Yavuz, "Şu anda da yaklaşık olarak 38-40 hektarlık bir alanda etkisini devam ettiriyor. Özellikle doğu ve batı kısmında yangınımız şuanda devam ediyor. O noktalarda arkadaşlarımız yol açmak suretiyle ve arazözler vasıtasıyla hortumları döşeyerek suyla müdahale ediyorlar. Karadan müdahalenin yanı sıra aynı zamanda bugün havanın ışımasıyla birlikte iki helikopterimiz yangına gün boyunca müdahale ettiler. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Tek sevindirici taraf. Dün de söylemiştim. Yakın bir yerleşim yerimizin olmaması. Bu saate kadar herhangi bir cana zararın gelmemesi bu anlamda işin sevindirici tarafı ama diğer taraftan tabii akciğerlerimiz olan, yeşil vatanımız olan ormanlarımızın da zarar görmesi bizleri üzüyor" diye konuştu.

Yavuz, beklentilerinin yangını kısa sürede söndürmek olduğunu aktardı.

Yangın için gece planlamasının yapılacağını kaydeden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ise, "Bakanımızın talimatı üzerine bölgedeki tüm Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı ve AFAD teşkilatının imkanlarını buraya seferber ettik. Umarım bu gece ormandaki enerjinin soğutulması ve ardında da kontrol altına alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, devletin tüm imkanlarıyla yangın bölgesinde olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız kontrol altına almak amacıyla gerekli çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah ümidimiz bu çalışmaların neticesini en kısa süreç içerisinde görmek" dedi.