Karabük Yenice\'de hatalı sollama kafa kafaya çarpışmaya saniyeler kala kamerada

Karabük'ün Yenice ilçesinde önündeki aracı hatalı şekilde sollayan otomobil sürücüsünün karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışmaktan kurtulduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Olay, Karabük- Zonguldak kara yolunun Kayadibi mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak yönüne ilerleyen otomobilin sürücüsü, önündeki aracı geçmek için karşı şeride geçti.

Otomobil viraja girdiği sırada karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Otomobil sürücüsünün hem kendini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar arkadan seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla burun buruna gelmesi ve sürücülerin son anda yaptıkları manevralarla kazadan kurtulması yer aldı.