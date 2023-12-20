Karacabey\'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada ilçe genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında bilgileri sorgulanan 82 yabancı uyrukludan 12'sinin düzensiz göçmen oldukları belirlendi. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.