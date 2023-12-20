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Karacabey'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Karacabey'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalandı. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göç ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, 82 yabancı uyruklu kişi sorgulandı. Evrak eksikliği tespit edilen 12 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Uygulamaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Karacabey\'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
20.12.2023 - 11:59,
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamalarda 12 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada ilçe genelinde düzensiz göç ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında bilgileri sorgulanan 82 yabancı uyrukludan 12'sinin düzensiz göçmen oldukları belirlendi. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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