Karacabey\'de inşaat çalışması yan binaya zarar verdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde devam eden bir inşaat çalışması sırasında bitişikte bulunan apartmanın duvarı yıkıldı.
Olay, Karacabey ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temel kazısı yapılan inşaat alanında çalışan iş makinesi, bitişikte bulunan binanın duvarına zarar verdi. Gürültü üzerine daire sakinleri panikle dışarı çıktı.
Duvarın bir kısmının yıkılması sonucu binada maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hasar gören binada inceleme başlatıldı. - BURSA
