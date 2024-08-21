Karacabey'de otluk alanda çıkan yangın korkuttu
BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası kontrol atına alınan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Dağesem Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yayılan alevler evlerin bulunduğu alana ilerlerken, çevredekiler hemen itfaiye ekiplerini aradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası, yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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