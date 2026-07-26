Karacabey'de Takla Attı, Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacabey'de Takla Attı, Otomobil Alev Aldı

Karacabey\'de Takla Attı, Otomobil Alev Aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de takla atan otomobil alev aldı, yolcular kurtuldu. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Boğazyolu mevkisinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçtan dumanlar yükselmeye başlarken, kısa süre içerisinde otomobil alevlere teslim oldu. Araçta bulunanlar, yangın büyümeden önce araçtan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada araçta bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karacabey, 3. Sayfa, İtfaiye, Trafik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de Takla Attı, Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti Merkez Bankası ödeme kuruluşunun fişini çekti
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor Servet istediler Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

20:30
Arsenal ile anılıyordu Transfere dair tavrını ortaya koydu
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu
20:23
Nihat Özdemir’den Fenerbahçe’ye dönüş iddialarına cevap
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye dönüş iddialarına cevap
19:05
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya’ya soruşturma başlattı
Güreş Federasyonu hakeme saldıran Hamza Yerlikaya'ya soruşturma başlattı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
18:11
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 20:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: Karacabey'de Takla Attı, Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.