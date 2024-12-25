Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 18 gram metamfetamin, 47 adet uyuşturucu hap, 12 gram virgina tütün, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pipe ve 3 bin 515 TL ele geçirildi.

Araçta bulunan H.G.Ö (21), A.B. (26) ve S.K. (24) 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınırken, G.Ç. (26) 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.G.Ö (21), A.B. (26) ve S.K. (24)emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, G.Ç. (26) alınan ifadesinin ardından Karacabey Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ç. tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevine gönderildi. - BURSA