 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Karacabey\'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Operasyonda 250 gram bonzai ve 1 gram methamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan kişinin kızının da daha önce yapılan bir narkotik operasyonunda yakalandığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

31.01.2024 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.C. (46)'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada satışa hazır 250 gram bonzai ve 1 gram methamfetaminin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan K.C. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Ayrıca, tutuklanan K.C nin kızının da geçtiğimiz aralık ayında polisin yapmış olduğu narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ticaretinden yakalandığı ve halen cezaevinde olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Bursa, Tutuklama, Cezaevi, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:37:52. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement