"Karacellatlar" suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika
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"Karacellatlar" suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı

"Karacellatlar" suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı
26.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:40
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, 10 ilde düzenlenen operasyonda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Yeni nesil suç örgütlerinden olduğu belirlenen ve Esenyurt başta olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Küçükçekmece, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Sancaktepe, Bakırköy, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Büyükçekmece ilçeleri ile Mersin, Tekirdağ ve Yalova illerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını cezaevinde bulunan V.A. ile yurt dışında firari olan "Yıldıray" lakaplı S.Ö.' nün yapmış olduğu 'Karacellatlar' silahlı suç örgütü hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

48 EYLEMİN FAİLLERİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün ana gelir kaynağının yağma ve uyuşturucu madde ticareti olduğu ortaya çıktı. Gelir kaynağı edinme amacıyla örgütün 4 'kasten adam öldürme', 5 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 22 'yağmaya' ve 'yağmaya teşebbüs', 7 'örgütün korkutucu gücünden yararlanma suretiyle tehdit', 3 'uyuşturucu madde ticareti', 4 '6136 sayılı kanuna muhalefet', 2 'yakma sureriyle nitelikli mala zarar verme' ile 1 adet 'silahla kasten yaralama' olmak üzere toplam 48 suç eyleminin faili oldukları tespit edildi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalarda, 2 örgüt üyesinin 24 Haziran günü Esenyurt'ta bir başka silahlı suç örgütü üyesini arabasına bindiği sırada öldürdükleri, eylemin her iki örgüt arasında devam eden karşılıklı husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 87 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ise İstanbul'da 14 ilçe başta olmak üzere Muş, Malatya, Tekirdağ, İzmir, Elazığ, Bingöl, Van, Antalya ve Adana illerinde belirlenen adreslere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve adreslerde yapılan aramalar ise sürüyor. 

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı - Son Dakika

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