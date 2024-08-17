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Karadeniz'de kaybolan kaptanın arama çalışmaları sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos'ta teknenin batması üzerine denizde kaybolan kaptanın aranma çalışmaları 24 saat boyunca sürdürülüyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

Teknenin battığı bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kaptan Kürelioğlu'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece boyunca sürdürülen çarlışmalar çerçevesinde "ROV" cihazlarıyla deniz tarandı. Arama çalışmalarında şu ana kadar kaptan Öztürk Kürelioğlu'na ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter ile 3 deniz botu, JÖAK ve SAK Dalgıç Timi, sonar cihazı ve ROV aracı ile TCSG DEGAK Dalış Timi, Bartın Deniz Polisi botu sonar ve sualtı robotu ile Sinop ve Samsun Deniz Polisi Kurbağa Adamlar, Ankara AFAD ile JAK Timi, Jandarma Asayiş Timi, UMKE ve Kastamonu AFAD dron ekibi ile Samsun AFAD AKT ve Sakarya AFAD AKT ekipleri katılıyor.