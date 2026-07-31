Karadeniz’deki kamikaze dronlar, turizmi de vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'e döşenen mayınlar, son dönemlerde ise sivil gemilere yönelik yapılan kamikaze dron saldırı, bölgedeki deniz taşımacılığını vurdu. Yük gemileri hedef olmamak için uluslararası suların yerine güvenli sahil şeritlerinden seyir ederken, yolcu gemileri ise Karadeniz seferlerini iptal etti.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, bu ülkeler kadar komşu ülkelerini de olumsuz etkiliyor. Savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Tükiye'de en çok zarar gören ticari alanlardan biri ise deniz taşımacılığı oldu. Döşenen mayınlar nedeniyle yük taşımacılığının önemli derecede azaldığı Karadeniz'de kamikaze dronlarla yapılan saldırıların ardından ise yük taşıyan az sayıda gemi hedef olmamak için açık denizdeki uluslararası sular yerine daha güvenli olarak gördükleri sahil şeritlerinden seyir ediyor. Yük taşımacılığının bitme noktasında olduğu Karadeniz'deki kruvaziyer turizmi de saldırılardan payını aldı. Güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den ve Rusya'dan kruvaziyer gemilerle gerçekleştirilen seferlerin tamamı iptal edildi. Kruvaziyer turizminde Karadeniz rotasının geçici olarak kaldırılması ile en büyük zararı Bartın'ın Amasra ilçesi gördü. Rusların en çok sevdiği duraklardan olan Amasra ilçesine, başlaması planlanan ikinci geminin seferleri de başlamadan bitti.

2022 yılından itibaren Rusya'dan Amasra'ya turist getiren Astoria Grande gemisinin önümüzdeki aylarda ilçeye yapması planladığı 18 seferle ilçe belediyesi 5 milyon TL'nin üzerindeki bir gelirden olurken, ilçe esnafı ise yaklaşık 20 bini aşkın yabancı turisti ağırlamaktan mahrum kalacak. Ayrıca bu dönemlerde Yunanistan'dan kalkacak olan ve Karadeniz turu yapacak olan ikinci geminin de gelmesini bekleyen ilçenin kaybı, iptal olan bu ikinci gemi nedeniyle ise 2 katına çıkacak.

Seferlerin iptal edildiği ile ilgili resmi yazının kendilerine ulaştığını belirten Amasra Belediye Başkanı Başkan Çakır, "Astoria Grande gemimiz, senede 30-35 sefer ile kentimizi ziyaret ediyordu. Artan bir ivmesi vardı. Son seferi iptal oldu. Sebebi de Karadeniz'deki güvenlik sorunları. Sadece Amasra'ya özel değil, Karadeniz seferlerinin tümü iptal olmuştu. Şimdi de ikinci bir açıklamaya kadar, yıl sonuna kadar olan seferlerin iptal olduğu bize bildirildi. İkinci bir gemi planlaması vardı. o gemi seferleri dahil, tüm seferler, Karadeniz güvenli deniz denilene kadar, görülüyor ki kruvaziyer turizmine ara vermek zorunda kalacağız. İnşallah en kısa zamanda sorun çözülür. Seferler devam eder, Karadeniz'de de en çok beğenilen, yolcu ağırlayan liman olarak, seferlerin başlaması ile bu turizmde yerimizi alacağız. Şuan planlanan 18 sefer iptal oldu. Yazısı belediyemize ulaştı. 18 sefer, her birinde gemi personeliyle birlikte 1200 kişi olduğunu var sayarsak, turistik açıdan ciddi bir anlamda kaybımız olacak. Daha önce Karadeniz'de hizmet veren Astoria Grande gemisi, Ege Akdeniz bandında hizmet vermesi planlanıyor. Rusya'dan tarifesiz uçak seferleri ile hareket noktasına Rus turistlerin geri götürülmesini kapsayan bir çalışma var. Bunu biliyoruz, bizim için kıymetli olan Karadeniz'in incisi Amasra'da ve tüm Karadeniz'de, bolca turist ağırlayabilmek" diye konuştu.