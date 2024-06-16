Karadeniz'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu - Son Dakika
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Karadeniz'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Karadeniz\'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Arama çalışmalarına başlandı. Kadir Kolcu ve ailesi denize girdiğinde dalgalı denizde yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 4 kişiyi kurtarırken, İbrahim Kolcu kayboldu. Arama kurtarma ekipleri hem havadan hem de denizden çalışmalarını sürdürüyor. Ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor.

16.06.2024 12:42
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(DÜZCE)- Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Kolcu için arama çalışmalarına başlandı.

Çorum'dan Akçakoca'ya tatile gelen Kadir Kolcu ve ailesi sabah saatlerinde denize girdi. Dalgalı denizde yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 5 kişilik ailenin 4'ünü denizden kurtarırken, 16 yaşındaki İbrahim Kolcu ise kayboldu.

Dalgalı denizde vatandaşları uyarmak istediklerini fakat denizden bir ailenin yardım çığlıklarını duyduklarını belirten Burak Buldu, "Sabah saatlerinde dalgalı denize giren aileyi uyarmak amacı ile yanlarına gelirken, bir anda yardım çığlıklarını duyduk ve boğulduklarını fark ettik. Arkadaşım ile beraber 5 kişilik aileden 4 kişisini kurtardık ama geride kalan bir çocuğu göremedik. Önce anneye ardından babaya müdahale ettik. Anne çıktığında cansızdı. Daha sonra kendine geldi. Çocuğu hala arıyoruz beklemedeyiz. Bu dalgalı havalarda kimsenin denize girmesini istemiyoruz, uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hem havadan, hem denizden aranıyor

Çayağzı sahiline gelen arama kurtarma ekipleri drone ile havadan arama çalışmalarına devam ederken, su altı ekipleri de denizden çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik ekipleri de 16 yaşındaki İbrahim Kolcu'nun arama çalışmalarını sürdürürken, bölgede bulunan ailesinin ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu - Son Dakika

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