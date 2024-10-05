Karadeniz Ereğli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karadeniz Ereğli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Karadeniz Ereğli\'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Almanya'dan tatil için gelen Eyüp Tezeren, yaya yolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

05.10.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan tatil için gelen Eyüp Tezeren (68) hayatını kaybetti.

Ayfer Y. idaresindeki araçla seyir halindeyken Karadeniz Ereğli'de yaya yolunda yürüyen Eyüp Tezeren'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tezeren'e, hemen arkasından gelen Ömer Akdeniz'in kullandığı araç da çarptı. Olayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tezeren'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan Tezeren, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüp Tezeren hayatını kaybetti.

Almanya'da yaşayan Eyüp Tezeren'in, bir hafta önce tatil için çocuklarının yanına Karadeniz Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Karadeniz, 3-sayfa, Almanya, trafik, Ereğli, Tatil, Yaşam, Eyüp, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz Ereğli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in ölmeden önce çektiği video Anlattıkları tüyler ürpertti 2 kadını katleden Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement