Karadeniz kıyılarında bir insansız deniz aracı şüphesi daha
07.10.2025 09:57
Artvin'in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında balıkçılar tarafından su üzerinde sürüklenen bir cisim fark edildi. Cismin insansız deniz aracı olabileceği düşünüldü ve durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. İlk belirlemelere göre cisim, ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düşmüş olabilecek bir filika olabilir.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait 300 kilo bomba yüklü insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa- Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

BALIKÇILAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

KARADENİZLİ BALIKÇILAR TEDİRGİN

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Çarşıbaşı, Karadeniz, İnceleme, Trabzon, 3-sayfa, Arhavi, Artvin, Güncel, Yaşam, Hopa, Son Dakika

