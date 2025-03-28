Karaköy'de taksici Çinli kadın turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Karaköy'de taksici Çinli kadın turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı; o anlar kamerada

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İstanbul'da bir taksici, Çinli turist Wengi Liu'yu gece kulübüne ve restoranlara götürerek 58 bin 275 lira dolandırdı. Taksici, kadının İstanbul'u gezmek istemesini fırsat bilerek onu dolandırdı ve kredi kartından toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve 26 suç kaydı bulunan taksici tutuklandı.

28.03.2025 09:55
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İstanbul'a gelen Çinli turist Wengi Liu, Karaköy'de 34 TFG 65 plakalı taksiye bindi. Kadın turist taksiciye Taksim'de bulunan oteline gitmek istediğini söyledi. Taksi şoförü ise kendisine İstanbul'u gezmek isteyip istemediğini sordu.

KARTINI ZORLA ALIP 7 KEZ TOPLAM 58 BİN LİRA PARA ÇEKTİ

Çinli turistten olumlu yanıt alan taksi şoförü, kendisini İstanbul'da eğlence mekanlarını gezdirdi. Taksi şoförü ardından kadını kaldığı otelin önüne getirdi. İddiaya göre taksi şoförü kadın turistin kredi kartını zorla alarak 7 kez toplamda 58 bin 275 lira para çekti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

ÇİN'DEKİ BANKASI ARAYINCA DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Olayın ardından Çin'deki banka yetkilisinden gelen telefon üzerine dolandırıldığını anlayan kadın turist, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Taksinin plakasını da sorgulayan polis, taksi şoförünün Salih E. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı

TAKSİCİNİN 26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Salih E. ifadesinde Çinli kadın turistle yemek yiyip otele geldiklerini ve taksi ücreti dahil olmak üzere tüm masrafların parası olarak ödeme aldığını söyledi. Poliste 26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Salih E. adliyeye sevk edildi. Salih E. çıkarıldığı mahkemece 'Gasp' suçundan tutuklandı.

Çin'deki banka arayınca yakalandı! Taksici, turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı
Karaköy\'de taksici Çinli kadın turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı; o anlar kamerada
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaköy'de taksici Çinli kadın turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı; o anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • bk101081:
    26 suç kaydı var ve hâlâ taksicilik yapabiliyor bu arkadaş psiko tekniği nasıl almış acaba 63 0 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    26 suç kaydı ve taksici?? 42 0 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    ARTIK BU TAXİLERİN TRAGİĞE ÇIKMAKTAN MEN EDİLMESİ LAZIM BTÜN TAKXİCİLERİN EHLİYETLERİNE EL KONULMASI LAZIM DEVLET TARAFINDAN ÇÜNKÜ HERGÜN BAŞKA BİR SIKANDL YAŞANIYO ARTIK YETER YETER. 19 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Turistlere bizi ülkemizi rezil ediyorsunuz. Arkadaşım antalyaya tatile gitti sigara almış 1 karton dönüşte ön da bile dolandırmışlar. Ben türkiyeye gidince istedi aldım. Çok ayıp 12 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    26 suç kaydı polisde görünüyor dur. Adliyede hüküm giymediği için temiz kaydı alabiliyor diye biliyorum..bunu düzeltmek gerekiyor..bu tip insanların ticari araç kullanmaması gerekir.. 10 0 Yanıtla
  • k K:
    Antalya hava alanında carsiya gitigim taksici pos parasi adi altinda zorla bende aldigi parayla beni dolandirdi. burda yetkililere sesleniyorum bu dolandirici taksicilerin taksicilik yapmasini engelemeniz gerek. 6 0 Yanıtla
  • Şevki yakut Yakut:
    yorumlar bir alem bende taksiciyim bu şoför arkadaşın zaten 26 suç kaydı varmış haberin başlığı bir kere yanlış taksici değil dolandırıcı diyeceksin insanların emeğine saygılı olmayı öğrenelim artık 4 2 Yanıtla
  • 367236:
    26 tane suç kaydı bulunan adamı taksici yaparsan olacağı budur 5 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    26 suç kaydı olan taksicilik yapabiliyorsa o taksinin plakasını iptal edeceksin. bunuda zincire vurup Taksim'de sergileyecek sınav... 3 0 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    KRİZ HASAN CAN 'I DA VURMUŞ:) 2 1 Yanıtla
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