Karakuş davasında tanık, kayıp Hamdi Karakuş'u Turgutlu'da gördüğünü iddia etti - Son Dakika
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Karakuş davasında tanık, kayıp Hamdi Karakuş'u Turgutlu'da gördüğünü iddia etti

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Karakuş davasında tanık, kayıp Hamdi Karakuş\'u Turgutlu\'da gördüğünü iddia etti
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Karakuş davasının ikinci duruşmasında tanık M.Ö., 20 yıldır kayıp Hamdi Karakuş'u 2022-2023'te Turgutlu'da deterjan işi yaparken gördüğünü iddia etti. Mahkeme, 8 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi; 2 sanığın adli kontrolle tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında jandarma süsü verilen kişilerce kaçırılan Hamdi Karakuş davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen tanık M.Ö., 20 yıldır kayıp olan Karakuş'u Manisa'nın Turgutlu ilçesinde deterjan işi yaparken gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini iddia etti.

20 YIL ÖNCE KAÇIRILMIŞTI, DNA İZİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında darbedilip bir gözünü kaybeden ve 1 Nisan 2006 tarihinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırıldığı iddia edilen Hamdi Karakuş'tan 20 yıldır haber alınamıyordu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yeniden açılan dosyada, olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilinin Hamdi Karakuş ile eşleşmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında açılan davanın ikinci duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

AİLE AVUKATI: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan aile avukatı Doğancan Çıra, "Müvekkilin abisi Hamdi Karakuş'un Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten öldürme dosyasında bugün ikinci celse yapıldı. Tanıklar dinlendi, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi. Tanık M.Ö. tarafından müvekkilin abisinin 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görüldüğü, deterjan işi yaptığı, üzerinde farklı kimlik taşıdığı ve ailesine acı çektirmek için köye dönmediği şeklinde hayatın olağan akışına aykırı bir iddiada bulunuldu. Bunu yargı değerlendirecek, biz sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

8 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosya kapsamında 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaMahkemeManisaGüncelSon Dakika

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