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Karaman'da 4 kişi uyuşturucudan tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, S.S., M.P., A.Y. ve V.Ö. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 37 gram metamfetamin maddesi,3 gram bonzai, 2 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 5 bin 65 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.