Karaman'da alev alan otomobile sürücü esnafın tüpüyle müdahale etti, itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Karaman'da alev alan otomobile sürücü esnafın tüpüyle müdahale etti, itfaiye söndürdü

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Karaman'da Valide Sultan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselerek araç alev aldı. Çevredeki esnafın getirdiği tüple sürücü ilk müdahaleyi yaptı, itfaiye yangını söndürdü; otomobilde maddi hasar oluştu, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Karaman'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 HD 580 plakalı TOFAŞ marka otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Çevredeki esnafın getirdiği yangın tüpüyle sürücü alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek kontrol altına aldı. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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