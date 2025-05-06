Karaman'da Bebek Ölümü ve İstismar İddiası - Son Dakika
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Karaman'da Bebek Ölümü ve İstismar İddiası

Karaman\'da Bebek Ölümü ve İstismar İddiası

15 yaşındaki kızın hastane tuvaletinde doğurduğu bebek defnedildi. İstismar şüphelisi tutuklandı.

06.05.2025 13:59
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Karaman'da 15 yaşındaki kız çocuğunun hastane tuvaletinde ölü dünyaya getirdiği 5 aylık bebek defnedildi.

Olay, 20 Nisan 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.N. isimli kız çocuğu karın ağrısı şikayeti üzerine annesiyle birlikte hastaneye başvurdu. Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N., kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra 5 aylık olan bebeğini düşük yaptığının anlaşılması üzerine tedavi altına alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletteki çöp bidonunun içinde 5 aylık ölü doğan bebeği buldu.

Ölü doğan bebek defnedildi

Aile tarafından kabul edilmeyen bebek, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 14 gün sonra mezarlığa götürüldü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan bebek Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında sağlık personeli ve mezarlık müdürlüğü görevlileri tarafından defnedildi.

Öte yandan, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen M.Y.A. (27), olaydan 2 gün sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Bebek Ölümü ve İstismar İddiası - Son Dakika

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