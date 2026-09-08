Karaman'da evin bahçesinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından muhafaza altına alındı - Son Dakika
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Karaman'da evin bahçesinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından muhafaza altına alındı

Karaman\'da evin bahçesinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından muhafaza altına alındı
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Karaman'ın Çeltek Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan pompalı tüfek, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Tüfeği bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için polis çalışma başlattı.

Karaman'da bir evin bahçesindeki temel yanında pompalı tüfek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüfeği muhafaza altına aldı.

Olay, Çeltek Mahallesi 183. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evin bahçesinde bulunan temel yanında vatandaşlar tarafından tüfek fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri tüfek ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tüfek, polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri, tüfeği bahçeye bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da evin bahçesinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından muhafaza altına alındı - Son Dakika

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