Karaman\'da kaldırıma çıkan otomobil beton duvara çarpınca sürücü yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin beton duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. (51) idaresindeki 42 BG 304 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bir iş yerinin önündeki beton duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.