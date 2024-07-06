Karaman'da Kanser Hastası Adam Oğlu Tarafından Silahla Vurularak Öldürüldü

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Karaman'da kanser hastası 56 yaşındaki adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölmüş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Koçakdede Mahallesi 378. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, tek başına yaşayan Abidin Aslantaş (56) sabah saatlerinde oğlundan mantı almasını istedi. Mantı aldıktan sonra öğle saatlerinde eve gelen oğlu babası Abidin Aslantaş'ı göğsünden tabanca ile vurulmuş halde yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslantaş'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Avrupa'dan emekli olduğu öğrenilen Abidin Aslantaş'ın kanser hastası olduğu ve 1 hafta önce hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN