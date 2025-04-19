Karaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.K. idaresindeki 31 AID 879 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.H.T. yönetimindeki 70 EV 582 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.H.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.