Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü olay yerinden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü olay yerinden ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karaman'da saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan 70 AR 586 plakalı otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün kaza yerinde bulunmadığı, otomobilini bırakıp olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazanın ardından sürücü, aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün kaza yerinde bulunmadığı belirlendi. Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle zarar gören aydınlatma direğinde elektrik arıza ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kazaya karışan araç ise daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaKaramanGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin Yeraltı oyuncularına milyonluk kaşe iddiası: En yüksek ücret kimin?
Süper Lig’e bir dünya yıldızı daha Transferde büyük sürpriz Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha! Transferde büyük sürpriz
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
00:12
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi
00:10
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu
Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
00:02
ABD’de tüm uçuşlar durduruldu
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:49:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü olay yerinden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android