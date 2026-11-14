Karaman'da otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü olay yerinden ayrıldı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazanın ardından sürücü, aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 AR 586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücünün kaza yerinde bulunmadığı belirlendi. Sürücünün kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle zarar gören aydınlatma direğinde elektrik arıza ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Kazaya karışan araç ise daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.