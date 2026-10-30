Karaman\'da seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangını çevrede toplanan vatandaşların meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 33 KK 645 plakalı Volkswagen marka otomobil, seyir halindeyken arızalandı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmını saran alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında çevrede toplanan vatandaşların söndürme çalışmalarını adeta film izler gibi takip etmesi dikkat çekti.

Aracının seyir halindeyken aniden arızalandığını belirten sürücü Mustafa Ç., "Aracım arızalandıktan kısa süre sonra dumanlar yükselmeye başladı ve alevlere teslim oldu" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.