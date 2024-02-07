Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayrancı ilçesine bağlı Ağılönü köyünde H.A. isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 108 adet hap, 5 ayrı saksıya ekilmiş kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., hakkında adli işlem başlatılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

07.02.2024 12:06
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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayrancı ilçesine bağlı Ağılönü köyünde H.A. isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şahsın evinde 'Elmas' isimli narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 108 adet hap, 5 ayrı saksıya ekilmiş kenevir bitkisi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A., hakkında adli işlem başlatılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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