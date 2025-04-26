Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.
Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ş. isimli şahıs ile G.Ö. isimli kadın çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. B.Ç ve A.Ü adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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