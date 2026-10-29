Karaman'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Karaman'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı

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Karaman\'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı
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Karaman\'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı
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Karaman'da akşam saatlerinde bastıran yaklaşık 1 saatlik sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Su birikintileri trafiği aksatırken bazı araçlar yolda mahsur kaldı; itfaiye ve belediye ekipleri alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi başlattı.

Karaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrası yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan yağmurun ardından bazı cadde ve sokaklar göle çevrildi. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı alt geçitlerde ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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