Karaman\'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yolları göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı

Karaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrası yollar adeta göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan yağmurun ardından bazı cadde ve sokaklar göle çevrildi. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından ihbarlar üzerine harekete geçen itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı alt geçitlerde ve yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.