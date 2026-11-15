Karaman FK otobüsü alev aldı, 30 kişilik kafile şoförün çabasıyla tahliye edildi

Karaman FK futbolcularını deplasman maçına götüren takım otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yaklaşık 30 kişilik kafile, otobüsün kapılarının elektrik arızası nedeniyle açılmaması üzerine şoförün yoğun çabasıyla tahliye edilirken, futbolcuların araçtan inmesinin hemen ardından otobüs alev topuna döndü.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Karaman- Konya kara yolu şehir girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman FK, bugün saat 13.00'te Mersin'in Silifke ilçesinde oynanacak Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşması için Kazımkarabekir ilçesinden Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsle yola çıktı. Memiş B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı otobüs, Karaman'a yaklaşık 1 kilometre kala arızalanarak stop etti. Bu sırada aracın arka kısmından duman yükseldiğini ve yanık kokusu geldiğini fark eden futbolcular, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü yol kenarına çeken şoför, elektrik sisteminin devre dışı kalması nedeniyle açılmayan kapıları açmak için yoğun çaba sarf etti. Kapının açılmasıyla birlikte futbolcular ve teknik ekip hızla araçtan tahliye edildi. Yaklaşık 30 kişinin otobüsten inmesinin hemen ardından aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

"Kapı açılmadı, şoförümüzün çabasıyla dışarı çıktık"

Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, Silifke deplasmanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, "Maça gidiyorduk, Mersin maçına çıktık yola. Tam yolumuza devam ederken arkadaki çocuklar duman kokusu aldıklarını söylediler ve şoföre ilettik. Şoför de zaten aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi. Durduk ve o sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Şoförümüz sağ olsun, kapıyı açmak için çok uğraştı. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik. Ardından itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Sıkıntılı bir durum, zaten biliyorsunuz durumlarımızı da. Maça giderken böyle bir olay yaşadık. Şu anda herhangi bir yaralanan oyuncumuz veya personelimiz yok. Hepimiz iyiyiz ancak ulaşım sıkıntımız var. Bir otobüs gelmesini bekliyoruz. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek. Federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edeceğiz" dedi.

"Bir anda aracın arkasından dumanlar yükselmeye başladı"

Futbolculardan Ömer Tuğ ise yangının bir anda başladığını anlatarak, "Deplasmana, Silifke'ye gidiyorduk. Bir anda aracın arkasından dumanlar yükselmeye başladı. Şoförümüz Memiş abi otobüsü durdurdu. Aşağıya indiğimizde dumanların iyice yükseldiğini gördük. Ardından alevler yükseldi ve itfaiye ekipleri geldi. Mersin'de maçımız vardı ama maalesef burada kaldık" diye konuştu.

"Otobüsten indikten sonra patlamalar başladı"

Otobüste bulunan Bedirhan Akbaba da yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, "Otobüste oturuyorduk, bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Şoför aracı sağa çekerek durdurdu. Biz de otobüsten indik. Ardından dumanlar daha da yükseldi, patlamalar başladı ve yangın büyüdü. Silifke'ye maça gidiyorduk. Maçımız saat 13.00'teydi. Otobüste yaklaşık 30 kişiydik" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Karaman FK yönetimi, yaşanan olay nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılaşmanın ertelenmesini talep ettiği öğrenildi. Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin federasyondan gelecek karar bekleniyor.