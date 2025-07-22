Karamurat Göleti\'nde Boğularak Hayatını Kaybeden Genç Defnedildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan Karamurat Göleti'nde boğularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Furkan Özdemir defnedildi.

Olay, pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte gölete gelen Furkan Özdemir, kayıkla suya açıldı. Bir süre sonra kayığın su alması sonucu göle düşen genç gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Bolu AFAD, Bolu Belediyesi İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir gün süren çalışmaları sonucunda Furkan Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Furkan Özdemir'in cenazesi, Taşkesti Beldesi Arpaseki Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Merkez Mahallede bulunan aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Özdemir'in ailesi ve çok sayıda sevenleri katıldı. - BOLU