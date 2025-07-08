Karamürsel\'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kayacık Mahallesi Ali Rıza Aslanalp caddesinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 41 ALV 685 plakalı otomobil, E.Ü. idaresindeki 41 AJT 079 plakalı otomobil ile K.Ç. yönetimindeki 41 ARG 809 plakalı motosiklet kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ