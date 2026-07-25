Karapınar'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karapınar'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı

Karapınar\'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Osman Paşa Mahallesi Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine giden K.Ç. yönetimindeki 42 AJA 714 plakalı çekici, aynı yönde ilerleyen A.B.C. idaresindeki 42 Z 5950 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada A.B.C. adlı sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 42 AYL 854 plakalı motosiklet, F.K. yönetimindeki 42 SH 595 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karapınar'da Trafik Kazaları: 2 Yaralı - Son Dakika

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