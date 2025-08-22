Karapınar\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Caddesi üzerinden Millet Bahçesi istikametine doğru seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 06 DR 0665 plakalı otomobilin sağ ön kapı kısmına, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden gelen A.B.Y. yönetimindeki 42 AVU 890 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.B.Y. yaralandı. Yaralı A.B.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA