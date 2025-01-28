Kardeş Kavgası Cinayete Dönüştü - Son Dakika
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Kardeş Kavgası Cinayete Dönüştü

Nevşehir'de kardeşler arasındaki tartışma, odunla dövme sonucu birinin ölümüyle son buldu.

28.01.2025 22:10
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Nevşehir'de dehşet anları kamerada: Ağabeyini döve döve öldürdü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Kardeşi ağabeyini odunla döverek öldürürken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş dün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün başına birkaç kez vurdu. Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan Alaattin Ö.'nün ağabeyi Yılmaz Ö.'yü fırının önünden aldığı odunla kafasına vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

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