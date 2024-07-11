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Kardeşi tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde kardeşi ablasını bıçakladı, genç kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşi tarafından bıçaklanan Merve K.'yı hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş, olay yerinde kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K. isimli bir genç, yaşanan tartışmanın ardından aynı evde yaşadığı ablası Merve K.'yı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edilirken, yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Hüseyin K.'yı ise evde bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Genç kadın hayatını kaybetti

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan abla Merve K., yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeşi Hüseyin K. ise karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.