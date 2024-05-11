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Kardeşlerin bulunduğu araç kurşunlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Konya'da seyir halindeyken ateş açılan minibüsteki 24 delik dikkat çekti

KONYA - Konya'da kimliği belirsiz kişiler, iki kardeşin içinde bulunduğu minibüsü kurşunladı. Araç içerisindeki kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Kurşunlanan minibüsteki 24 delik ise dikkat çekti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahallede Taştepe Sokak üzerinden Konya Ereğli Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan 06 DFH 797 plakalı minibüse, takip eden henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan minibüs mezarlık duvarına çarparak durabildi. Araçta bulunan Remzi Özgün ile kardeşi Ali Özgün yaralandı. Sırtından vurulan Remzi Özgün ile boynundan yaralanan Ali Özgün çevredeki vatandaşlar tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Remzi Özgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda boynundan yaralanan Ali Özgün'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından polis ekipleri ateş açılan araçta inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında kurşunların isabet ettiği araçta 24 delik dikkat çekti. Polisin olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.