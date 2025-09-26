Karikatür Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
Karikatür Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi

Karikatür Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi
26.09.2025 23:13
Leman Dergisi'nin yayımladığı karikatür nedeniyle tutuklanan 4 sanık tahliye edildi.

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik davada 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlanmıştı.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İddianame gönderildiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, ilk duruşmanın ise 14 Kasım'da görülmesine karar verilmişti. Davaya ilişkin sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar tutukluluklarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın tasvir edilerek bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe oluşturacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan "İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Sanat, Hukuk, Medya, Son Dakika

3.Sayfa Karikatür Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karikatür Davasında 4 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
