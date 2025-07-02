Karikatür Krizi: 4 Şüpheli Tutuklandı

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Eser sahibi Doğan Pehlevan ise 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Şüphelilerden Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Zafer Aknar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan eser sahibi Doğan Pehlevan ise 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL