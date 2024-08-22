Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi - Son Dakika
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Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi

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Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren Bekir Durmaz, daha sonra aracında bıçaklanmış haldeki eşiyle polis merkezine giderek teslim oldu. Zanlı Bekir Durmaz, emniyetteki ifadesine "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olayı gerçekleştim" dedi.

22.08.2024 10:15  Güncelleme: 10:42
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Konya'da otomobil içerisinde bıçaklanarak öldürülen kadının boşanma aşamasında olduğu, kocasının 'Çocuklar için alışverişe gidelim' teklifi üzerine arabaya bindiği ve kıskançlık tartışmasında kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bekir Durmaz (53) ayrılık aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı (37) arayarak çocuklarının ihtiyacı için alışverişe gitmek istedi. Kız kardeşinin evinde yaşayan Elif Durmaz, eşinin teklifini kabul etmesinin ardından Bekir Durmaz eşini 42 ADD 102 plakalı otomobili ile aldı. Daha sonra ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayette cani kocanın ilk ifadesi

EŞİNİ ÖLDÜRÜP KARAKOLA GİTTİ

Sürücü, daha sonra aracında bıçaklanmış haldeki eşiyle Özalkent Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Bekir Durmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılık aşamasında olduğumuz için bir süredir ayrı yaşıyorduk. Çocukların ihtiyacı için alışverişe çıktık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Yanımda bulunan bıçakla olay gerçekleşti. Daha sonra en yakın karakola gittim" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini öldürüp otomobili karakolun önüne çekti! İşte kan donduran cinayet sonrası cani kocanın ilk ifadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ƒ????? ????¸: konya bir kerede şaşırt beee 15 4 Yanıtla
  • Serkan Basar: İdam cezası kabul edenler kabul etmeyenler kanun kabul edilmiştir bu kadar babaya 5 dk çoğunlukta sende??? 12 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Yaşına uygun bir eş seçseydin zamanında 53-37 davul bile dengi dengine derler al sonuç kıskançlık krizi genç yaşında hayata veda eden bir kadın hayatının geri kalanını büyük ihtimalle içeride geçirecek orta yaşlı bir adam en önemlisi de ortada kalan çocuklar en çokta buna üzülüyor insan. 13 1 Yanıtla

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