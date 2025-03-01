Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı - Son Dakika
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3.Sayfa

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aldatıldığından şüphelenen bir şahıs, kendilerine ait apartman dairesinde birlikte yakaladığı karısını ve yanındaki adamı bıçakla yaraladı.

01.03.2025 09:46
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde apartman dairesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ddiaya göre eve gelen Y.K., karısı S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı. Y.K., eşi S.K.'nin kendisini M.Ç. ile aldattığını öne sürmesi üzerine, taraflar arasında tartışma çıktı.

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BIÇAĞA SARILDI

Büyüyen tartışmada Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.K. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.Ç. ise Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Kaynak: DHA

Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AHMET YILMAZ:
    Akp li muhafazakarlar böyle işte hepsi bir burlerini aldatir yeri gelincede onu bunu dinsizlikle suçlarlar Kocaeli onlarin yeri zaten 22 76 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    başka ne yapsın garibim, 47 4 Yanıtla
  • Nazife:
    boşa gitsin kardeşim 18 6 Yanıtla
  • cemal köse:
    az bile yapmış. Öyle yaratıkları imha etmek gerekir. 8 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    FURUP OLDUREYDİN DA ") 6 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Öldürseydin diyenler.. İnsan dünyaya bir kere geliyor öldürüp ne yapacak onlar mezara oda cezaevine niye heba etsin iki ahlaksızlar yüzünden ömrünü. Yedikleri o damga zaten ömür boyu onlara utanç kaynağı olacaktır boşa gitsin tek kuruş bile nafaka vermezsin sonuçta aldatılma var. 6 0 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    yorumum nerde admin 0 5 Yanıtla
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