Karkamış Belediye Başkanı'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karkamış Belediye Başkanı'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Karkamış Belediye Başkanı\'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
18.09.2025 10:53  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in şoförü Mahli Çağlayan, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 16 Eylül'de Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana geldi ve Çağlayan, kazadan 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, şahsi aracıyla yaptığı kazanın ardından ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Eylül günü sabah erken saatlerde Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 06 KOS 33 plakalı şahsi aracıyla Gaziantep'ten Nizip'e doğru hareket halinde olan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, kontrolün kaybolmasının ardından metrelerce savrulup takla atan araçtan dışarı fırladı.

Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mahli Çağlayan, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Çağlayan, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, hastane ve adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Güzel, gaziantep, Çağlayan, Karkamış, Politika, 3-sayfa, Hastane, trafik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karkamış Belediye Başkanı'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:57:37. #7.11#
SON DAKİKA: Karkamış Belediye Başkanı'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.