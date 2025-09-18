Karkamış Belediye Başkanı\'nın Şoförü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, şahsi aracıyla yaptığı kazanın ardından ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Eylül günü sabah erken saatlerde Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 06 KOS 33 plakalı şahsi aracıyla Gaziantep'ten Nizip'e doğru hareket halinde olan Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in makam şoförü Mahli Çağlayan, kontrolün kaybolmasının ardından metrelerce savrulup takla atan araçtan dışarı fırladı.

Kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mahli Çağlayan, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Çağlayan, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cenaze, hastane ve adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP