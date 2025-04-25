Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 3 aydır hakkında "İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme, Satma" suçundan 4 yıl, 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1kişi Sarıkamış'ta yakalanarak gözaltına alındı.
Saklandığı evde yakalanan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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