Kars'ta Bayram Güvenliği İçin 318 Jandarma, 416 Polis Görevde - Son Dakika
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Kars'ta Bayram Güvenliği İçin 318 Jandarma, 416 Polis Görevde

Kars\'ta Bayram Güvenliği İçin 318 Jandarma, 416 Polis Görevde

Kars'ta Ramazan Bayramı süresince güvenlik için 72 jandarma, 80 polis aracıyla görev alacak.

29.03.2025 10:23
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Kars'ta Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 72 araç, 81 ekip ve 318 jandarma ile günlük 80 araç, 80 ekip ile 416 polis görev yapacak.

Kars Valilisi Ziya Polat, düzenlendiği basın toplantısında Karslıların Ramazan Bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için jandarma ve polis ekiplerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat, "Biz Gazi Kars olarak tedbirlerimizi aldık. 9 gün boyunca vatandaşlarımızın öncelikle huzur içerisinde atasının, ata toprağına, bayram yapacağı yere ulaşması için yollarda tedbirler alacağız. Her kavşakta bir ekibimiz olacak inşallah, biz bölge ayrımını kaldırdık. Tüm kavşaklarda tedbirler alınacak. İnsanımızın yollarda rahat, güven ve huzur içerisinde yolculuk yapması için inşallah bayram süresi içerisinde Gazi Kars'ımızın tedbirlerimizi aldık, uygulayacağız. Sadece emniyet, güvenlik, trafik tedbirleri değil. Elektrik, 112 tedbirleri, itfaiyemiz görevinin başındadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını geçirmelerini ve inşallah huzur içerisinde dönüşlerini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı, uzun mesafelere bağlı olarak seyahat sürelerinin de artacağı göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş/trafik tedbirleri alındı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi için Harakani Havalimanı, Tren Garı, Otobüs Terminalleri, alışveriş merkezleri başta olmak üzere ilimiz genelinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alındı ve uygulamaya başlandı.

Ayrıca vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlığı için AFAD, ARAS EDAŞ, Telekom ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla millete hizmet etmek için gerekli tedbirler de alındı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla; Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı görev sahasında günlük 72 araç, 81 ekip ile 318 personel, İl Emniyet Müdürlüğü görev sahasında; günlük 80 araç, 80 ekip ile 416 personel görev yapacak.

Alınan emniyet tedbirlerinin yanı sıra, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı hattına bildirmeleri, olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacak. - KARS

Kaynak: İHA

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