Kars\'ta bonzai hammaddesi operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 30,81 gram ele geçirildi

Kars'ta uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 parça halinde toplam 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Söz konusu maddeden yaklaşık 3 kilo 81 gram bonzai üretilebileceği değerlendirilirken, operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Kars'ta uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi ve uyuşturucu imalatı ile sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde toplam 30,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin niteliği ve miktarı üzerinde yapılan değerlendirmede, söz konusu hammaddeden yaklaşık 3 kilo 81 gram bonzai maddesi üretilebileceği değerlendirildi.

Operasyon da yakalanan şüpheli 1 hakkında ise "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

"Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Özellikle uyuşturucu maddelerin imalatı, ticareti ve sokak düzeyinde satışının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.