Kars'ta Eşini Vuran Adam Gözaltında

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Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle eşi S.M. (18) ile tartışan D.M. (30) tartıştığı eşini silahla vurdu. Silah sesini duyan D.M.'nin komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 18 yaşındaki eşini silahla vurarak öldüren D.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. S.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan D.M. ile S.M. çiftinin 7 aylık bir bebeklerinin olduğu öğrenildi. - KARS