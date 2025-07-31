Kars\'ta İşlenen Cinayet Zanlıları Bodrum\'da Yakalandı

Kars'ta 2 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Kars'ta 2 yıl önce arazi mevzusundan dolayı kasten öldürme suçundan haklarında arama kararı bulunan Erdoğan G. ve Muhammed G.'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.
Harekete geçen JASAT ekipleri, 2 kardeşi sabah saatlerinde Konacık Mahallesinde saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - MUĞLA
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