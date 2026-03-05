Kars\'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Kars- Kağızman Karayolunda meydana geldi. Kars'tan Kağızman'a seyir halindeki kamyon, Koyunyurdu köyü bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkaran şarampole uçtu. Şarampole uçarak yan yatan kamyonda sürücü yaralandı. Durumun vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyon da maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS